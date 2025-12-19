Polizei nimmt nach Streit in Winterthur sechs Personen fest

Am Dienstagabend ist es in Winterthur zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde drei Personen verletzt. Die Stadtpolizei Winterthur nahm sechs Personen fest.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Stadtpolizei Winterthur wurde am Dienstag kurz vor 21 Uhr gemeldet, dass in Winterthur-Sennhof eine Person mit Kopfverletzungen am Boden liege, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ausgerückte Patrouillen trafen vor Ort auf mehrere Beteiligte.

Erste Abklärungen ergaben, dass zuvor bei einem Streit mit mehreren Beteiligten Pfefferspray eingesetzt wurde. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Bei den drei Verletzten handelte es sich um Syrer im Alter von 48, 18 und 17 Jahren. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Nordmazedonien begab sich zur Kontrolle selbständig ins Spital.

Sechs Personen wurden festgenommen und befragt. Es handelte sich dabei um die drei verletzten Syrer, zwei Nordmazedonier im Alter von 17 und 15 Jahren sowie einen 16-jährigen Schweizer. Sie werden sich vor der Jugendanwaltschaft beziehungsweise Staatsanwaltschaft verantworten müssen.