Dietikon Richtung Baden
Auto auf der Autobahn im Vollbrand

Ein Leserreporter schickt am Donnerstagmorgen ein Video von der Autobahn. In Dietikon in Richtung Baden steht ein Auto im Vollbrand.
Publiziert: vor 58 Minuten
