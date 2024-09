Diebstahl Velos im Wert von rund 150'000 Franken in Neftenbach gestohlen

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Freitag in Neftenbach in ein Velofachgeschäft eingedrungen und haben Velos im Wert von rund 150'000 Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.