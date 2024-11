Kriminelle sind in Thalwil ZH in eine Parterrewohnung eingebrochen. Sie klauten Wertsachen für Zehntausende Franken.

Die Einbrecher nahmen wertvolle Gegenstände mit. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Zürich

Auf einen Blick Einbruch in Thalwil ZH: Wertsachen im Wert von Zehntausenden Franken gestohlen

Einbrecher wuchteten Sitzplatztüre auf und durchsuchten Parterrewohnung nach Wertsachen

Uhren und Schmuck im Wert von 60'000 bis 70'000 Franken entwendet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Einbruch in eine Parterrewohnung am Freitag in Thalwil ZH haben Einbrecher Wertsachen im Umfang von mehreren Zehntausend Franken gestohlen. Im Verlauf von Nachmittag und Abend haben Einbrecher die Sitzplatztüre einer Parterrewohnung aufgewuchtet und die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Dabei haben sie Uhren und Schmuck im Wert von rund 60'000 bis 70'000 Franken entwendet und die Wohnung unbemerkt verlassen. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Das Forensische Institut Zürich sicherte vor Ort Spuren und die Kantonspolizei Zürich nahm die Ermittlungen auf.