Auf einen Blick Mann zu 38 Monaten Haft wegen sexueller Übergriffe auf Jugendliche verurteilt

Täter nutzte Jacke als Sichtschutz für Übergriffe in Zügen

Sechs Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren wurden Opfer des 62-Jährigen

Das Bezirksgericht Zürich hat am Dienstag einen Mann aus Sri Lanka (62) wegen wiederholter sexueller Übergriffe auf Jugendliche zu einer Freiheitsstrafe von 38 Monaten verurteilt. Es ordnete eine stationäre Massnahme an. Zudem erhielt er eine Landesverweisung geltend im gesamten Schengenraum.

Der Mann soll über Jahre hinweg immer wieder männliche Jugendliche sexuell belästigt haben. Am Dienstag stand er wegen sechs Fällen vor dem Bezirksgericht Zürich. Der Mann war bereits mehrfach einschlägig vorbestraft und bestraft, erhielt Tätigkeitsverbote mit Kindern und Jugendlichen, wurde aber immer wieder straffällig. Auch während des laufenden Verfahrens kam es zu weiteren Übergriffen auf sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

«Ich habe eine Gewohnheit, Leute zu berühren»

Der Täter ging immer nach dem gleichen Muster vor: In einem Zug setzte er sich neben einen jugendlich aussehenden Jugendlichen und zog seine Jacke so über ihn, dass auch der Schoss des Sitznachbarn bedeckt war. Unter diesem Sichtschutz berührte er die Jugendlichen.

Laut Anklage streichelte er jeweils die Oberschenkel der Jungen und liess seine Hand in Richtung der Genitalien wandern, bis er von den Opfern weggestossen wurde. In einem Fall griff er dem vor Schreck und Ekel erstarrten und wehrlosen Jungen in die Hose. Dadurch habe er sich der Schändung schuldig gemacht. Der Angeklagte machte in seiner Befragung geltend, er habe nun mal «eine Gewohnheit, Leute zu berühren», gelobte Besserung und bat um eine «allerletzte Chance».

Das Urteil kam Dienstagnachmittag

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte den 62-Jährigen am späten Dienstagnachmittag zu einer Freiheitsstrafe von 38 Monaten. Die Strafe wird zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben.

Zudem verhängte das Gericht gegen den aus Sri Lanka stammenden Mann eine fünfjährige Landesverweisung mit Geltung für den gesamten Schengenraum. Es sprach den 62-Jährigen der sexuellen Nötigung, der sexuellen Handlungen mit einem Kind, der mehrfachen versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern und der sexuellen Belästigung schuldig.