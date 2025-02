Grausames Gewaltdelikt in Oetwil am See ZH: Vier junge Männer lieferten sich 2022 einen Messerkampf wegen Drogen und Geld. Sie alle erlitten Verletzungen, William P. (17†) verblutete. Jetzt muss sich der mutmassliche Täter – Damian T. (22) – vor Gericht verantworten.

Tödliche Messerstecherei in Oetwil am See ZH während Drogenhandel

Mutmasslicher Täter vor Gericht, Mutter des Opfers (†17) vermisst ihren Sohn

Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Freiheitsstrafe für den 22-jährigen Beschuldigten

Als Werkzeug, aber auch als Waffe: Messer sind in der Schweiz beliebte Begleiter. Sie werden nicht nur mitgenommen und – nach dem Motto je grösser und brutaler, desto cooler – präsentiert, sondern auch eingesetzt. Mit schwerwiegenden Folgen.

So gab es 2023 insgesamt 53 vollendete Tötungsdelikte. Dabei wurde in 25 Fällen eine Schneid- oder Stichwaffe eingesetzt. Im Jahr zuvor waren es 42 Tötungsdelikte, davon 17 durch Schneid- oder Stichwaffen. Messer sind oft im Spiel, wenn es Tote zu beklagen gibt.

Einer dieser Fälle fand am 1. Oktober 2022 in einer Wohnung in Oetwil am See ZH statt. Vier junge Männer – zwischen 17 und 24 Jahren – trafen aufeinander. Ein Drogendeal platzte – und eskalierte in einem Messerkampf. Mit tragischem Ende: Der Portugiese William P.* (†17) verlor sein junges Leben.

Der mutmassliche Täter, Damian T.** (heute 22), steht ab Montag in Meilen ZH vor dem Bezirksgericht. Unter anderem wegen vorsätzlicher und versuchter Tötung.

Mutter von Todesopfer spricht mit Blick

Nun spricht Jesulaine P.* (42), die Mutter des getöteten William P., daheim im Kanton Zürich mit Blick. Die leidgeprüfte Frau sagt: «Ich vermisse William über alles – jede Sekunde.» Sie zeigt auf ihrem Handy ein Bild ihres Sohnes, das Blick veröffentlichen darf.

Freundlich, aber bestimmt, sagt die schwarz gekleidete Frau: «Ich möchte vor dem Prozess nichts zur Tat sagen.» Der Grund: Sie möchte den Prozess nicht beeinflussen.

Tatdetails aus Anklageschrift

Wie sich die Tragödie im Oktober 2022 aus Sicht der Staatsanwaltschaft abgespielt haben soll, zeigt die Anklageschrift. Sie liegt Blick vor. Darin heisst es: Damian T. wollte an jenem Abend in seiner Wohnung ein halbes Kilo Marihuana für rund 4500 Franken verkaufen. Der Käufer – Hasan B.** – kam kurz nach 23 Uhr in Begleitung mit dem späteren Todesopfer William P. dort an. Zusammen mit dem Lieferanten von Damian T. wollten die drei jungen Männer das Marihuana in der Küche zur Probe konsumieren.

Plötzlich soll Käufer Hasan B. eine Softair-Schreckschusspistole gegen Damian T. sowie seinen Lieferanten gerichtet haben. Er habe gefordert, ihm das Marihuana und weitere Wertsachen zu übergeben. Gemäss Anklage «stellte er zumindest sinngemäss in Aussicht, ansonsten Gewalt anzuwenden».

«Gewalttätige Auseinandersetzung»

Laut der Staatsanwaltschaft ergriff das spätere Todesopfer William P. daraufhin entweder ein Jagdmesser, das er in der Wohnung vorfand. Oder er holte ein mitgebrachtes Einhandmesser hervor und hielt dieses vor sich hin.

Doch dann wurde Hasan B. laut Anklage vom Drogenlieferanten angegriffen. Dieser versuchte, Hasan B. die Pistole zu entwenden. Auch Begleiter William P. mischte sich ein. Plötzlich intervenierte auch der Beschuldigte Damian T. – er soll zu diesem Zeitpunkt das Jagdmesser in der Hand gehalten haben. Wie kam es dorthin? Hier stellt die Staatsanwaltschaft zwei Möglichkeiten dar: Entweder konnte Damian T. dieses William P. entreissen, oder er nahm es aus seinem eigenen Besitz.

Die Situation eskalierte daraufhin vollends. Laut Anklage entwickelte sich «eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen allen vier Beteiligten, in deren Verlauf sie alle vier überwiegend schwer und teilweise gar tödlich verletzt wurden».

Damian T. wusste, dass durch seine Intervention Personen verletzt werden könnten, so die Anklage. «Er wollte sich dennoch am brutalen Streit beteiligen.»

Zehn Jahre Gefängnis

Wie es weiter heisst, habe Damian T. nicht nur mit dem Jagdmesser auf William P. eingestochen, sondern sei damit auch auf dessen Freund Hasan B. losgegangen. Beiden gelang die Flucht, doch sie kamen nicht weit: William P. brach hinter dem Haus zusammen, Hasan B. beim nahen Busbahnhof. Im Blick erzählten später zwei WG-Bewohner, wie sie alles erlebt hatten.

Im Internet präsentiert sich der heute 22-jährige Beschuldigte Damian T. breitbeinig lehnend an einem weissen Mercedes. Er trägt eine Baseballkappe, zieht an einer Zigarette und hat einen Arm auf einem Bein abgestützt. Seine Eltern wollten sich vor dem Prozess nicht äussern.

Damian T. sitzt seit rund einem Jahr im vorzeitigen Strafvollzug. Sein Verteidiger Christian Habegger kritisiert das Verfahren als «einseitig zu Lasten» seines Mandanten, wie er gegenüber Blick sagt. «Wir haben es mit einem bewaffneten Raub gegen Damian T. und seinen Kollegen zu tun.» Käufer Hasan B. und der Tote William P. hätten die beiden mit «vorgehaltener Pistole und Jagdmesser bedroht und verletzt». Damian T. und der Lieferant hätten sich «angesichts der unmittelbar lebensbedrohlichen Situation in klarer Notwehr» gegen die beiden Freunde verteidigt.

Die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem zehn Jahre Freiheitsstrafe für Damian T. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Käufer Hasan B. muss sich ab Montag ebenfalls vor Gericht verantworten, unter anderem wegen qualifizierten Raubes. Sein Verteidiger wollte sich auf Blick-Anfrage vor Prozessbeginn nicht äussern. Auch für Hasan B. gilt die Unschuldsvermutung.

