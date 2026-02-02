DE
Currywurst, Gyros & mehr
Der erste Taxi Teller der Schweiz ist da

Der Taxi-Teller ist jetzt in der Schweiz! Seit Februar 2026 serviert das Oder Wat Imbiss in Zürich Currywurst, Gyros, Zwiebeln, Mayo und Tzatziki.
