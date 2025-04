Ein 29-jähriger Autofahrer kollidierte am frühen Dienstagmorgen in Winterthur-Töss frontal mit einem Lichtmast. Der Fahrer blieb unverletzt, steht aber unter Verdacht der Fahrunfähigkeit. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Crash in Winterthur

Ein 29-jähriger Autofahrer kollidierte am frühen Dienstagmorgen in Winterthur-Töss frontal mit einem Lichtmast. Foto: Stapo Winterthur

Darum gehts Schwerer Verkehrsunfall in Winterthur-Töss: Auto kollidiert frontal mit Lichtmast

29-jähriger Fahrer unverletzt, Verdacht auf Fahrunfähigkeit durch Alkohol oder Drogen

Unfall ereignete sich kurz nach 04.30 Uhr auf der Zürcherstrasse Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Winterthur-Töss. Ein Personenwagen kollidierte frontal mit einem Lichtmast, was zu erheblichem Sachschaden führte. Die Meldung ging kurz nach 04.30 Uhr bei den Behörden ein, wie die Stadtpolizei Winterthur berichtet.

Der Vorfall ereignete sich auf der Zürcherstrasse, Höhe Auwiesenstrasse. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort ein stark beschädigtes Fahrzeug vor, das mit einer Strassenlaterne zusammengestossen war. Der 29-jährige Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt. Allerdings bestand der Verdacht auf Fahrunfähigkeit aufgrund von Alkohol- und/oder Drogenkonsum. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blut- und Urinprobe an. Das Unfallfahrzeug wurde von den Behörden sichergestellt. Neben dem erheblichen Schaden am Personenwagen wurde auch der Lichtmast in Mitleidenschaft gezogen.

Die Stadtpolizei Winterthur hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären und die Fahrtüchtigkeit des Lenkers zu überprüfen. An der Unfallstelle waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Schutz & Intervention Winterthur sowie das Stadtwerk Winterthur im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten und notwendige Massnahmen zu ergreifen.