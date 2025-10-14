DE
Bus crasht in Kunsthaus
Aufnahmen zeigen die Unfallstelle

Aufsehenerregender Unfall in Zürich: Am Dienstagnachmittag krachte ein Touristenbus während einer Tour in das Zürcher Kunsthaus. Die Polizei ist vor Ort.
Publiziert: vor 36 Minuten
