Im Kanton Zürich wurde am 12. November 2025 bei einer Graugans in Männedorf das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Der Bund hat neue Schutzgebiete festgelegt und ruft Geflügelhalter zur Einhaltung von Präventionsmassnahmen auf.

Neuer Vogelgrippe-Fall im Kanton Zürich: Am 12. November 2025 wurde das Vogelgrippevirus bei einer Graugans in Männedorf nachgewiesen. Dies meldet der Bund am Donnerstag.

Dieser neue Fall ist ausserhalb der derzeit geltenden Beobachtungsgebiete und einige Tage nach dem Auffinden eines ersten infizierten Wildvogels im Kanton Bern aufgetreten, heisst es in einem Communiqué.

Strenge Schutz- und Hygienemassnahmen

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und jeglichen Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden, wurden in der angepassten dringlichen Verordnung des BLV weitere Beobachtungsgebiete entlang der Ufer der Seen und Fliessgewässer des Mittellands festgelegt. In diesen Regionen gelten für die Geflügelhaltungen strenge Schutz- und Hygienemassnahmen.

Die angepasste Verordnung gilt bis am 31. März 2026. Das BLV ruft alle Geflügelhalterinnen und -halter dazu auf, die vorgegebenen Präventions- und Biosicherheitsmassnahmen konsequent umzusetzen.