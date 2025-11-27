Zürcher Finanzkommission beantragt Senkung des Steuerfusses

Die Finanzkommission (Fiko) des Kantonsrats beantragt die Senkung des Steuerfusses von derzeit 98 auf 95 Prozent. Im Vergleich zum Antrag der Regierung führt dies zusammen mit weiteren Nachträgen zu einem um 189 Millionen Franken höheren Defizit.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mehrheit der Fiko empfiehlt das Budget zur Annahme, wie die die Kommission am Donnerstag mitteilte. SP und Grüne beantragen dem Kantonsrat hingegen, das Budget abzulehnen. Der Kantonsrat wird sich im Dezember mit dem Budget befassen.

In der Fiko lagen neben dem Antrag des Regierungsrats, welcher den Steuerfuss unverändert bei 98 Prozent belassen will, drei weitere Anträge für die Festsetzung des Steuerfusses vor: SVP und FDP waren für 93 Prozent, Mitte für 95 Prozent und GLP für 96. Im «finalen Entscheid» machte der Mitte-Antrag das Rennen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.