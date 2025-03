Ein Forstwart wurde am Donnerstagnachmittag in Fischenthal ZH von einem Traktor überrollt. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Forstwart in Fischenthal ZH von Traktor überrollt

Der Traktor kam aus noch ungeklärten Gründen ins Rollen. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Valentin Köpfli Redaktor News

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Forsttraktor in Fischenthal ZH erlitt ein Mann am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen. Der Forstwart (32) arbeitete mit dem Traktor mit Seilwinde an der Widenreitistrasse als gegen 16.45 Uhr das Fahrzeug ins Rollen kam und unkontrolliert die Strasse hinunterfuhr. Das Arbeitsgerät kam von der Strasse ab, rollte einen steilen Hang hinab, überquerte die Tösstalstrasse und kam auf einer Wiese zum Stillstand.

Der Mann wurde dabei vom Fahrzeug auf noch ungeklärte Weise schwer verletzt. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Spezialisten der Kantonspolizei und des Forensischen Instituts Zürich sicherten Spuren. Der Forsttraktor wurde sichergestellt.