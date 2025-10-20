DE
Sendemast geht in Winterthur-Seen in Flammen auf

Ein Sendemast ist am Sonntagabend bei einem Brand in Winterthur-Seen erheblich beschädigt worden. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.
In Winterthur-Seen brannte am Sonntagabend ein Sendemast aus noch nicht geklärten Gründen.
  • Der Mast liegt abseits von Wohngebieten
  • Das Gebiet wurde für Löscharbeiten abgesperrt
  • Die Polizei sperrte ein grosses Gebiet um den Mast
Der Mast befinde sich abseits von Wohngebieten, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Montag mit. Das Gebiet um den Mast wurde für die Löscharbeiten grossräumig abgesperrt.

