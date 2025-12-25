Darum gehts
- Brand am 1. Weihnachtstag im Zürcher Kreis 4, Flammen sichtbar
- Stadtpolizei bestätigt Einsatz, keine weiteren Informationen verfügbar
- Meldung über Brand ging um zirka 11 Uhr ein
Johannes HilligRedaktor News
Dicke Rauchsäulen steigen am 1. Weihnachtstag über dem Zürcher Kreis 4 auf. Flammen schlagen aus einem Haus, wie ein Video eines Leserreporters zeigt.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick. Die Meldung über den Brand ging um zirka 11 Uhr ein. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Informationen kann die Polizei nicht geben.
+++ Update folgt…