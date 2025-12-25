DE
Wohnungsbrand in Zürich an Weihnachten
Leservideo zeigt:Wohnungsbrand in Zürich an Weihnachten

Brand in Zürich
Wohnung steht in Flammen – Einsatzkräfte vor Ort

In einem Haus im Zürcher Kreis 4 ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte sind vor Ort.
Publiziert: 11:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Ein Brand ist am Donnerstag in einem Haus in Zürich ausgebrochen.

  • Brand am 1. Weihnachtstag im Zürcher Kreis 4, Flammen sichtbar
  • Stadtpolizei bestätigt Einsatz, keine weiteren Informationen verfügbar
  • Meldung über Brand ging um zirka 11 Uhr ein
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Dicke Rauchsäulen steigen am 1. Weihnachtstag über dem Zürcher Kreis 4 auf. Flammen schlagen aus einem Haus, wie ein Video eines Leserreporters zeigt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick. Die Meldung über den Brand ging um zirka 11 Uhr ein. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Informationen kann die Polizei nicht geben. 

+++ Update folgt…

