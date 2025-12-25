In einem Haus im Zürcher Kreis 4 ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Darum gehts Brand am 1. Weihnachtstag im Zürcher Kreis 4, Flammen sichtbar

Stadtpolizei bestätigt Einsatz, keine weiteren Informationen verfügbar

Johannes Hillig

Dicke Rauchsäulen steigen am 1. Weihnachtstag über dem Zürcher Kreis 4 auf. Flammen schlagen aus einem Haus, wie ein Video eines Leserreporters zeigt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick. Die Meldung über den Brand ging um zirka 11 Uhr ein. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort, um den Brand zu löschen. Weitere Informationen kann die Polizei nicht geben.

