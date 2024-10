Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kloten ZH führte zu einer grossen Evakuierung. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Brand in Mehrfamilienhaus in Kloten ZH

Mitten in der Nacht mussten die Einsatzkräfte nach Kloten ausrücken. Foto: BRK News 1/4

Kurz zusammengefasst Feuer bricht in Mehrfamilienhaus aus, Bewohner evakuiert

55-jähriger Mann erleidet leichte Verbrennungen und wird hospitalisiert

Feuerwehr Kloten und Schutz & Rettung Zürich im Einsatz

Schaden durch das Feuer: mehrere zehntausend Franken

Evakuierte kehren kurz nach 3 Uhr zurück Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gegen 1.30 Uhr brach in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kloten ZH ein Feuer aus. Rund vier Dutzend Bewohner der betroffenen Liegenschaft mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Ein 55-jähirger Mann, welcher die vom Feuer betroffene Wohnung bewohnt, erlitt leichte Verbrennungen und musste durch den Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht werden.

Für die Brandbekämpfung sowie die Verkehrsregelung im Zusammenhang mit dem gesperrten Strassenabschnitt auf der Schaffhauserstrasse stand die Stützpunktfeuerwehr Kloten im Einsatz. Die medizinische Betreuung der Evakuierten übernahm Schutz & Rettung Zürich, die mit einem Rettungswagen, einem Grossraumrettungswagen sowie einem Pikettoffizier vor Ort war. Für die ärztliche Versorgung stand ein Notarzt vom Spital Limmattal im Einsatz.

Die Kantonspolizei Zürich führte vor Ort Befragungen durch, sicherte Spuren und startete mit den Ermittlungsarbeiten zur Brandursache. Der durch das Feuer verursachte Schaden dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen. Die evakuierten Personen konnten kurz nach 3 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.