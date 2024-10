Rund 20 Fahrzeuge sind am Dienstagabend bei einem Brand in einer Tiefgarage in Dällikon beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Franken.

Feuer in Tiefgarage richtet grossen Sachschaden an

Ein beschädigtes Fahrzeug wird auf einem Raupenstapler aus der Tiefgarage transportiert. Foto: Kantonspolizei Zürich

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Brandmeldung sei am Dienstag gegen 21.20 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mit. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht – doch sei am Gebäude und an den abgestellten Fahrzeugen ein grosser Schaden entstanden.

Über 30 Bewohnerinnen und Bewohner der zu der Sammeltiefgarage gehörenden Mehrfamilienhäuser wurden gemäss Polizeiangaben evakuiert. Sie fanden in einem nahegelegenen Restaurant Unterschlupf, bis sie gegen 01.30 Uhr in ihre unversehrten Wohnungen zurückkehren konnten.