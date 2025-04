Brand in Bassersdorf ZH Mehrere Wohnungen unbewohnbar nach Feuerausbruch

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bassersdorf ZH hat am Mittwochabend erheblichen Schaden angerichtet. Drei Wohnungen wurden unbewohnbar, der Sachschaden übersteigt hunderttausend Franken. Verletzte gab es keine.