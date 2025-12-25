DE
FR
Abonnieren

Brand im Zürcher Kreis 4
«Auch darüberliegende Wohnungen sind unbewohnbar»

In einem Haus im Zürcher Kreis 4 ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Vier Personen wurden dabei teilweise schwer verletzt.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen