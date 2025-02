Brand Brandstiftung und Rauchgasvergiftung im Kanton Zürich

In Winterthur hat es in der Nacht auf Samstag in einer Mehrfamilienhaus-Überbauung gebrannt. Die Kantonspolizei Zürich vermutet Brandstiftung, wie sie mitteilte. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Publiziert: 14:35 Uhr | Aktualisiert: vor 41 Minuten