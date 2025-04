Brand Aufwendige Löscharbeiten nach Brand in Zürcher Dachwohnung

In der Nacht auf Mittwoch ist in einer Dachwohnung im Zürcher Langstrassenquartier ein Brand ausgebrochen. Vier Personen brachten sich selbständig in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten erwiesen sich als aufwendig.

Publiziert: 08:31 Uhr