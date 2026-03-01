DE
Bosnier (20) verletzt
Massenschlägerei in Zürich – 13 Festnahmen

Am frühen Sonntagmorgen gehen zwei Gruppen im Zürcher Kreis 1 aufeinander los. Ein Mann landet nach der Auseinandersetzung im Spital.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Die Stadtpolizei Zürich musste am frühen Sonntagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 1 ausrücken.
Foto: Keystone

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Massenschlägerei im Zürcher Kreis 1: Ein Mann (20) verletzt, hospitalisiert
  • 13 Personen aus verschiedenen Ländern wurden nach der Auseinandersetzung verhaftet
  • Forensiker und Rechtsmediziner untersuchen den Fall, Hintergründe weiter ungeklärt
Marian Nadler

Üble Schlägerei im Zürcher Kreis 1: Zwei grössere Gruppen lieferten sich am frühen Sonntagmorgen eine handfeste Auseinandersetzung. 

Bei der Prügelei wurde ein Mann (20) aus Bosnien und Herzegowina verletzt. Das hält die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung fest. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. 

Forensiker sichern Spuren

13 Personen wurden im Kontext der Massenschlägerei verhaftet, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Verhafteten stammen aus der Schweiz, Serbien, Afghanistan und Bosnien und Herzegowina.

Der Tathergang sowie die genauen Hintergründe sind zurzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin Zürich an.

