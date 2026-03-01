Am frühen Sonntagmorgen gehen zwei Gruppen im Zürcher Kreis 1 aufeinander los. Ein Mann landet nach der Auseinandersetzung im Spital.

13 Personen aus verschiedenen Ländern wurden nach der Auseinandersetzung verhaftet

13 Personen aus verschiedenen Ländern wurden nach der Auseinandersetzung verhaftet

Üble Schlägerei im Zürcher Kreis 1: Zwei grössere Gruppen lieferten sich am frühen Sonntagmorgen eine handfeste Auseinandersetzung.

Bei der Prügelei wurde ein Mann (20) aus Bosnien und Herzegowina verletzt. Das hält die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung fest. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Forensiker sichern Spuren

13 Personen wurden im Kontext der Massenschlägerei verhaftet, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Verhafteten stammen aus der Schweiz, Serbien, Afghanistan und Bosnien und Herzegowina.

Der Tathergang sowie die genauen Hintergründe sind zurzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin Zürich an.