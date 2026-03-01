Darum gehts
- Massenschlägerei im Zürcher Kreis 1: Ein Mann (20) verletzt, hospitalisiert
- 13 Personen aus verschiedenen Ländern wurden nach der Auseinandersetzung verhaftet
- Forensiker und Rechtsmediziner untersuchen den Fall, Hintergründe weiter ungeklärt
Üble Schlägerei im Zürcher Kreis 1: Zwei grössere Gruppen lieferten sich am frühen Sonntagmorgen eine handfeste Auseinandersetzung.
Bei der Prügelei wurde ein Mann (20) aus Bosnien und Herzegowina verletzt. Das hält die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung fest. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Forensiker sichern Spuren
13 Personen wurden im Kontext der Massenschlägerei verhaftet, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Verhafteten stammen aus der Schweiz, Serbien, Afghanistan und Bosnien und Herzegowina.
Der Tathergang sowie die genauen Hintergründe sind zurzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für die Spurensicherung rückten Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin Zürich an.