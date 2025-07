Ein Mann ist am Sonntagabend in Mettmenstetten ZH von seiner Ehefrau getötet worden. Die mutmassliche Täterin wurde verhaftet.

Frau (69) tötet in Mettmenstetten ZH ihren Ehemann (†71)

Am Montagnachmittag meldete sich eine Schweizerin (69) bei ihrem Hausarzt in Mettmenstetten ZH und teilte mit, dass sie Ihren Ehemann am Vorabend getötet habe. Der Arzt informierte darauf die Kantonspolizei. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, konnten aber nur noch den Tod des Schweizers (†71) feststellen. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Die Frau wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Am Tatort wurden durch das Forensische Institut Zürich Spuren gesichert. Die genauen Umstände, die zu dieser Tat geführt haben, werden durch die Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt.