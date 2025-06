Bomben-Roboter scannte verdächtigen Gegenstand nach Bekennerschreiben Entwarnung nach Polizei-Einsatz beim Hauptbahnhof

Polizei-Einsatz am Donnerstag in Zürich! Ein Blick-Reporter entdeckte einen Bombenentschärfungsroboter am Cyber-Defence Campus an der Zollstrasse. Zuvor war ein Bekennerschreiben in der Blick-Redaktion eingegangen. Am frühen Nachmittag dann die Entwarnung.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten