Blackout in Zürich

1/10 Der Aldi am Bahnhof Stadelhofen ist komplett dunkel. Foto: Leserreporter

Darum gehts Grossflächiger Stromausfall am Bellevue und Bahnhof Stadelhofen in Zürich

Geschäfte betroffen: Schiebetüren funktionieren nicht, Lichter sind aus

Daniel Macher Redaktor News

Um den Bereich am Bellevue in Zürich gibt es aktuell einen grossflächigen Stromausfall. Auch um den Bahnhof Stadelhofen ist es dunkel. Wie Reto Schärli, Sprecher der SBB gegenüber Blick bestätigte, sind die Züge der SBB nicht betroffen. «Die Züge verkehren normal. Ausgefallen sind die Systeme für die Kundeninformation. Aktuell sind die Perronanzeiger dunkel, und es sind keine Durchsagen möglich», so Schärli.

Die Netzleitstelle des EWZ bestätigte den Ausfall gegenüber Blick, konnte jedoch anfangs noch keine genauen Angaben bezüglich Grund und möglicher Dauer nennen. Aber: «Der gesamte Kreis 1 ist betroffen», hiess es.

Wie die Netzleitstelle bestätigen konnte, sollen Probleme in einer Trafostation Grund für den Ausfall sein. Spezialisten und die Feuerwehr seien vor Ort, um das Problem zu beheben.

Beim Fussgängerübergang Bellevue/Quaibrücke sind offenbar auch die Ampeln ausgefallen, wie ein Mitarbeiter der Blick-Redaktion von unterwegs berichtet: «Chaos!»

«Es kann wenige Minuten bis Stunden dauern»

Wie Bilder einiger Leserreporter zeigen, sind die Geschäfte rund um das Bellevue betroffen. Schiebetüren funktionieren nicht, Lichter sind aus. «Die Trams und die Forchbahn stehen still, die Züge fahren», wie ein Leserreporter gegenüber Blick erzählt. Am Bellevue liefen nur noch die Lichtsignale, ergänzt er. Er habe mit einem Verantwortlichen vor Ort gesprochen. Dieser habe ihm gesagt: «Wir haben keinen Strom. Es kann wenige Minuten bis Stunden dauern.» Betroffen sind die S18 sowie die Tramlinien 11,14, 15.

Ein weiterer Leserreporter meldet sich aus dem Einkaufsbereich im Bahnhof Stadelhofen. «Einkaufen ist aktuell nicht möglich. Die Läden sind alle zu. Auch die Rolltreppen gehen nicht.»

Er sendet ein Bild, auf dem zu sehen ist, dass auch die Billettautomaten schwarz sind. Die Situation nimmt er gelassen. «Die Züge fahren ja noch, ich komme also nach Hause.» Vom Stromausfall war auch der Circus Knie betroffen, der aktuell auf dem Sechseläutenplatz gastiert, wie weitere Leserreporter-Bilder zeigten.