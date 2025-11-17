Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag in Adliswil einen Autofahrer erwischt, der mit rund 195 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Sein Billett musste der Ukrainer umgehend abgeben.

1/2 Hier beschleunigte der Raser auf bis zu 195 km/h. Foto: Google Maps

Darum gehts Autofahrer beschleunigt auf 195 km/h und wird verhaftet

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag

Der 30-jährige Ukrainer verlor seinen Führerausweis sofort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach drei Uhr in der Nacht auf Samstag fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Adliswil ein Fahrzeug aufgrund dessen Fahrweise auf: Als das Auto von der Albisstrasse in die Sihltalstrasse abbog, beschleunigte der Autofahrer massiv bis zu einer Spitzengeschwindigkeit von rund 195 km/h.

In Langnau am Albis konnte der Autofahrer durch die Patrouille einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizisten verhafteten den 30-jährigen Ukrainer und nahmen ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.

Er wurde im Anschluss an die polizeiliche Befragung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zugeführt, die beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragte.