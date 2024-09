Bildung Die AL fordert Abschaffung des Langzeitgymis im Kanton Zürich

Die Alternative Liste (AL) will das Langzeitgymnasium abschaffen. Im Kanton Zürich werde das Langzeitgymi immer stärker von der Volksschule abgekoppelt und «noch elitärer» gestaltet, argumentiert sie in einer am Montag eingereichten Motion.