Teenie-Kürbisdiebe in Winterthur machen schlapp

In Winterthur haben vier Jugendliche versucht, einen schweren Halloween-Kürbis von einem Privatgrundstück zu stehlen. Der Plan scheiterte am Gewicht des Kürbisses. Die Stadtpolizei ermittelt nun gegen die jungen Diebe.

Beute war viel zu schwer

Zu schwer – vier jugendliche Halloween-Kürbisdiebe mussten ihre Beute in Winterthur zurücklassen. (Symbolbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Darum gehts Vier Jugendliche wollten einen Halloween-Kürbis in Winterthur stehlen

Der Kürbis war so schwer, dass sie ihn zurücklassen mussten

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Oberwinterthur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Halloween steht vor der Tür, und in Winterthur treiben bereits Kürbisdiebe ihr Unwesen. Vier Jugendliche haben am Donnerstagmorgen versucht, einen Halloween-Kürbis von einem Privatgrundstück in Oberwinterthur zu stehlen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.

Die Jugendlichen unterschätzen aber offenbar des Gewicht des Kürbisses. Weil es sich dabei um ein besonders schweres Exemplar handelte, musste sie ihn zurücklassen. Wie es mit den Kürbisdieben weitergehen soll, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur.