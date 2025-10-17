DE
Beute war viel zu schwer
Teenie-Kürbisdiebe in Winterthur machen schlapp

In Winterthur haben vier Jugendliche versucht, einen schweren Halloween-Kürbis von einem Privatgrundstück zu stehlen. Der Plan scheiterte am Gewicht des Kürbisses. Die Stadtpolizei ermittelt nun gegen die jungen Diebe.
Zu schwer – vier jugendliche Halloween-Kürbisdiebe mussten ihre Beute in Winterthur zurücklassen. (Symbolbild)
Darum gehts

  • Vier Jugendliche wollten einen Halloween-Kürbis in Winterthur stehlen
  • Der Kürbis war so schwer, dass sie ihn zurücklassen mussten
  • Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Oberwinterthur
Halloween steht vor der Tür, und in Winterthur treiben bereits Kürbisdiebe ihr Unwesen. Vier Jugendliche haben am Donnerstagmorgen versucht, einen Halloween-Kürbis von einem Privatgrundstück in Oberwinterthur zu stehlen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.

Die Jugendlichen unterschätzen aber offenbar des Gewicht des Kürbisses. Weil es sich dabei um ein besonders schweres Exemplar handelte, musste sie ihn zurücklassen. Wie es mit den Kürbisdieben weitergehen soll, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur.

