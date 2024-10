Besitzer des Rottweilers «Wäre mir egal gewesen, wenn ihn ein Polizist erschossen hätte»

Schock in Adlikon ZH: Ein rund einjähriger Rottweiler entwich am Montagabend aus einer Wohnung und verletzte mehrere Personen. Tragisch: Vor dem Mehrfamilienhaus griff der Hund zwei Kinder an.