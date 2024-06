Der Zürcher Stadtrat hat 2,1 Millionen Franken für ein Seerestaurant am Bürkliplatz beantragt. Er will damit die Forderung einer Initiative umsetzen. Vor 2031 dürfte das Restaurant aber nicht öffnen.

Zürcher Stadtrat will Seerestaurant am Bürkliplatz

Statt des Kiosks (im Bild links) soll es am Zürcher Bürkliplatz künftig ein Seerestaurant geben. Baustart wäre frühestens 2029. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Beiz anstelle des Kiosks kam auch bei der Politik gut an: Der Stadtrat setzte die Vorlage im Auftrag des Gemeinderats um, wie er am Mittwoch mitteilte. Das Parlament muss zu einem späteren Zeitpunkt über den Projektierungskredit von 2,1 Millionen Franken entscheiden.

Die Vorlage basiert auf einer Studie, die auch Rahmenbedingungen wie Gewässer- und Denkmalschutz oder die Schifffahrt berücksichtigte, heisst es weiter. Mit dem Initiativkomitee, der IG Seepärke Zürich, stand die Stadt im Dialog. Aufgrund der sensiblen Lage am See, Platz für Aufenthalt und Publikumsströmen seien verschiedene Anpassungen am Restaurant nötig, schreibt der Stadtrat.

Baubeginn soll 2029 sein. Der Kredit beinhaltet den Projektwettbewerb, die Ausarbeitung eines Bauprojekts und die Machbarkeitsstudie.