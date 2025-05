Früh am Dienstagmorgen kam es im Zürcher Kreis 9 zu einer Hausdurchsuchung. Während des Einsatzes stürzte sich der Mieter über ein Balkongeländer in die Tiefe.

1/4 In Zürich Albisrieden sprang am Dienstagmorgen ein Mann von einem Balkon und wurde lebensbedrohlich verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Zürich Albisrieden zu einem Polizeieinsatz, wie auch ein Leser gegenüber Blick berichtete. Wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage erklärt, führte man im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zürich eine Hausdurchsuchung bei einem Mann durch. «Dabei sprang dieser vom Balkon seiner Wohnung mehrere Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu», so Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Stadtpolizei Zürich suchten kurz nach 5.30 Uhr, gestützt auf einen Vorführ- und Hausdurchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft, einen Verdächtigen in seiner Wohnung im Zürcher Kreis 9 auf. Ziel war eine Hausdurchsuchung.

Mann springt von Balkon

Wie die Polizei weiter mitteilt, stürzte sich der Wohnungsmieter unvermittelt und aus noch ungeklärten Gründen über die Balkonbrüstung in die Tiefe. Es habe zuvor keinerlei Anhaltspunkte für eine derartige Reaktion gegeben, schreibt die Polizei weiter.

«Die Polizisten eilten sofort zum Verletzten und leisteten bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich Erste Hilfe. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er danach in ein Spital gebracht», so die Stadtpolizei.

Die Abklärungen rund um den Vorfall wurden, um Unabhängigkeit zu gewährleisten, der Kantonspolizei Zürich übertragen und zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten, heisst es abschliessend.