Velofahrerin (†24) stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Kurz vor zehn Uhr kam es in der Nähe des Goldbrunnenplatzes in Zürich zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin, wie der Mediensprecher der Stadtpolizei auf Anfrage sagt. Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

1/4 Ein Bild zeigt, wie mehrere Polizeiautos vor Ort sind.

Tragische Kollision in der Nähe des Goldbrunnenplatzes zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin: Die 24-jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte verstarb sie noch vor Ort, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Gemäss den polizeilichen Erkenntnissen lenkte ein 57-Jähriger kurz nach 10 Uhr seinen Lastwagen auf der Birmendorferstrasse vom Triemli herkommend in Richtung Goldbrunnenplatz. Zur selben Zeit fuhr eine Velofahrerin ebenfalls auf der Birmensdorferstrasse in die gleiche Richtung. Kurz nach der VBZ-Haltestelle «Talwiesenstrasse» bog der Lastwagen in die Talwiesenstrasse ein und es kam zur Kollision mit der Velofahrerin.

Für Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde ein Careteam aufgeboten. Der genau Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich sowie Spezialisten und Spezialistinnen des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten.

Zweiter Unfall im Kreis 3

Die Kollision ist bereits der zweite Unfall im Kreis 3. Unweit des Unfallortes hat es heute Morgen schon einmal gekracht – ebenfalls mit einem Velofahrer. Ein Tram fuhr um etwa 7.45 Uhr in die Haltestelle «Talwiesenstrasse» ein und kollidierte dabei mit dem 48-jährigen Velofahrer, wie die Stadtpolizei mitteilte. Dieser wurde mittelschwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.