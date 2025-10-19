Am Samstagabend wurde in eine Autogarage in Bauma ZH eingebrochen. Die Zürcher Kantonspolizei konnte drei Verdächtige festnehmen.

Franzose (14) bricht in Garage ein – Zürcher Polizei nimmt ihn fest

1/2 In Bauma drangen mehrere Personen in eine Autogarage in Bauma im Kanton Zürich ein. Foto: Google Maps

In Bauma ZH hat die Polizei am Samstagabend drei mutmassliche Einbrecher verhaftet. Sie waren zuvor in eine Autogarage eingebrochen und anschliessend zu Fuss geflüchtet.

Die Meldung zum Einbruch in den Garagenbetrieb ging kurz nach 22 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung kontrollierten Polizisten kurz darauf an einer Bushaltestelle drei männliche Personen. Aufgrund der passenden Beschreibung wurden sie festgenommen und auf einen Polizeiposten gebracht, wie es weiter hiess.

Bei den drei mutmasslichen Einbrechern handle es sich um drei französische Staatsangehörige im Alter von 14, 22 und 28 Jahren. Sie werden laut Mitteilung nach den polizeilichen Befragungen der Jugendanwaltschaft beziehungsweise der Staatsanwaltschaft zugeführt.