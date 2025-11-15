Wolf tappt in Fotofalle im Kanton Zürich

Auf dem Oberalbis im Kanton Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Die erneute Sichtung bestätigt die Präsenz eines Wolfes an der Albiskette.

Nutztierhaltende werden gebeten, die Herdenschutzmassnahmen zu prüfen und Tiere, wenn möglich, nachts einzustallen, wie aus der kantonalen Wolfs-Warn-App hervorgeht.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe gerissen. Für ihn bereitet das Amt für Landschaft und Natur eine Abschussbewilligung vor. Sollte er noch einmal zuschlagen, wird er abgeschossen.