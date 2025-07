Ein Zusammenstoss zwischen einem Lieferwagen und einem Interregio in Horgen ZH führen am Samstagabend zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Lieferwagen kollidiert in Horgen ZH mit Interregio

Lieferwagen kollidiert in Horgen ZH mit Interregio

Der Bahnverkehr an der Zürcher Pfnüselküste ist momentan eingeschränkt. Foto: Google Maps

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstagabend kollidiert bei einem Bahnübergang in Horgen ZH ein Lieferwagen mit einem Interregio, der von Chur aus auf dem Weg an den Zürcher Haupbahnhof war. Das berichtet Nau.

Die SBB schreiben auf ihrer Webseite, dass die Strecke zwischen Horgen und Au ZH unterbrochen ist. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Ersatzbusse werden bereitgestellt, die Strecke soll bis mindestens 22.30 Uhr gesperrt bleiben.

Das defekte Fahrzeug muss derweilen per Strassenkran von den Gleisen geborgen werden. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr und Ambulanz vor Ort. Momentan soll eine Brücke zwischen dem Unfallzug und einem Ersatzzug hergestellt werden, damit die Passagiere evakuiert werden können.