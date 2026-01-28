Zürcher Polizei verhaftet zwei «falsche Polizisten»

Ende 2025 wurden zwei Verdächtige festgenommen, die sich als Polizisten ausgaben und Autohändler in Zürich und Freiburg ausraubten. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft haben in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Freiburg zwei mutmassliche «falsche Polizisten» festgenommen.

Ende April 2025 gaben sich unbekannte Täter auf der Raststätte Forrenberg Nord (Gemeinde Seuzach) gegenüber einem bulgarischen Autohändler als Polizisten aus. Während einer vorgetäuschten Polizeikontrolle entwendeten sie Bargeld und flüchteten, heisst es in dem Communiqué.

Zwangsmassnahmengericht ordnete Untersuchungshaft an

Anfang Mai 2025 kam es auf der Raststätte MyStop Süd (Gemeinde Affoltern am Albis) zu einem ähnlichen Vorfall. Drei ukrainische Autohändler wurden Opfer der Täter. Beim Versuch, die Flucht zu verhindern, wurde eines der Opfer geschlagen und über mehrere Meter mitgeschleift, wobei es verletzt wurde.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten zwei tatverdächtige Männer im Kanton Freiburg identifiziert werden. Ende 2025 wurden ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger und ein 42-jähriger Schweizer verhaftet. Sie stehen im Verdacht, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein.

Das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Zürich ordnete für beide Beschuldigten Untersuchungshaft an.