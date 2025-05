Ausschreitungen auf dem Kasernen-Areal Vermummte setzen Barrikaden in Brand

In Zürich kam es in der Nacht zum Samstag erneut zu schweren Ausschreitungen. Nach 1. Mai-Feierlichkeiten errichteten vermummte Personen brennende Barrikaden und griffen die Polizei an. Ein Beamter wurde verletzt, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 43 Minuten