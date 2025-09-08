Der Bahnbetrieb zwischen Zürich Stadelhofen und Meilen ZH ist unterbrochen. Als Grund gibt die SBB einen Personenunfall an.

Am Stadelhofen geht nichts mehr.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Zwischen Küsnacht ZH und Herrliberg-Feldmeilen ZH ist es zu einem Personenunfall gekommen. Die beliebte Pendlerstrecke entlang der Zürcher Goldküste ist unterbrochen. Betroffen ist der gesamte Abschnitt zwischen dem Bahnhof Stadelhofen und Meilen ZH. Die Einschränkung soll noch bis circa 17.30 Uhr dauern, wie die SBB auf ihrer Webseite schreibt.

Es dürfte also den Peak des Pendlerverkehrs treffen. Reisende müssen mit Verspätung und Ausfällen rechnen – wer kann, soll zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und Rapperswil SG auf die Strecke via Wetzikon ZH ausweichen.

+++ Update folgt +++