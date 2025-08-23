Seit Freitagabend wird die 84-jährige Ursula Rüegg aus Wald ZH vermisst. Die Rentnerin leidet unter Demenz, weshalb die Kapo Zürich nun um Unterstützung aus der Bevölkerung bittet.

Wo ist Ursula Rüegg? Foto: Kantonspolizei Zürich

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Vermisste verliess ihre Wohnung in Wald ZH am Freitagabend unbemerkt und ging in unbekannte Richtung fort. Sie leidet an Demenz und Laufen kann ihr Mühe bereiten. Es wird um eine schonende Ansprache gebeten, wie die Kantonspolizei Zürich in einem Communiqué betont.

Die Frau ist rund 145 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Sie hat grauweisses Haar, das kurz geschnitten ist. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein gelbes Polo-Shirt und eine hellgraue Hose mit schwarzen Quadraten.

Personen, die Angaben zu der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.