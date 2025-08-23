DE
FR
Abonnieren

Aus Wald ZH verschwunden
Wer hat Ursula Rüegg (84) gesehen?

Seit Freitagabend wird die 84-jährige Ursula Rüegg aus Wald ZH vermisst. Die Rentnerin leidet unter Demenz, weshalb die Kapo Zürich nun um Unterstützung aus der Bevölkerung bittet.
Publiziert: 17:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Wo ist Ursula Rüegg?
Foto: Kantonspolizei Zürich
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Die Vermisste verliess ihre Wohnung in Wald ZH am Freitagabend unbemerkt und ging in unbekannte Richtung fort. Sie leidet an Demenz und Laufen kann ihr Mühe bereiten. Es wird um eine schonende Ansprache gebeten, wie die Kantonspolizei Zürich in einem Communiqué betont.

Die Frau ist rund 145 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Sie hat grauweisses Haar, das kurz geschnitten ist. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein gelbes Polo-Shirt und eine hellgraue Hose mit schwarzen Quadraten.

Personen, die Angaben zu der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen