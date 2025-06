Zwei verletzte Personen Wohnhaus und Scheune in Weiningen ZH in Flammen

In Weiningen ZH brach am frühen Morgen ein Grossbrand aus, der ein Mehrfamilienhaus und eine angrenzende Scheune zerstörte. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Löscharbeiten dauern an, Informationen zum Ausmass der Schäden stehen noch aus.

Publiziert: vor 19 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute