Frau und Kind aus Wehr bei Werdinsel gerettet

An der Zürcher Werdinsel ereignete sich am Freitag eine Rettungsaktion. Zwei Personen, eine Frau und ein Kind, wurden gemäss einem Leser aus dem Wasser gerettet.

Aufregung in Zürich

1/2 An der Werdinsel kam es am Freitag zu einem Einsatz.

An der Zürcher Werdinsel wurde am Freitagnachmittag ein mögliches Drama verhindert. «Wir waren am Baden, als wir auf einmal gesehen haben, dass zwei Bademeister vom Sportamt nach vorne zum Wehr gerannt sind, samt Sanitätsrucksack», erzählt ein Blick-Leserreporter. Kurze Zeit später traf dann die Polizei ein, gefolgt von einer Ambulanz.

«Wir sind hingegangen, um zu schauen, was passiert ist. Als wir vorbeigelaufen sind, haben wir eine Frau und ein Kind gesehen, die vom Rettungsdienst betreut wurden», erklärt der Leser weiter. Vermutlich fielen sie ins Wasser. Denn: Bilder zeigen ein Gummiboot sowie einen Rettungsring im Wasser, direkt dort, wo gewaltige Wassermengen vom Wehr hinunterfliessen. Der Leser geht davon aus, dass die beiden unverletzt blieben, aber unter Schock standen.

«Sie haben niemand weiteres im Wasser gesucht, als wir dort waren», so der Leser weiter. Die Polizei bestätigt einen Einsatz, gibt aber keine weitere Auskunft. Das Mediendepartement war zunächst nicht erreichbar. Ob weitere Personen beteiligt waren und was zum Einsatz führte, bleibt somit unklar.