Die Kantonspolizei Zürich ist am Freitagmittag mit mehreren Einsatzkräften nach Dielsdorf ausgerückt. Der Grund: Amokdrohung! Kurz darauf konnte die Polizei schon Entwarnung geben. Es handelt sich um einen Fehlalarm.

Polizei-Grossaufgebot in Dielsdorf ZH

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot nach Diesldorf ausgerückt. (Archivbild) Foto: KEYSTONE

«Grosseinsatz der Polizei in Dielsdorf mit mehreren Polizeifahrzeugen», sagt eine Leserreporterin am Freitagmittag zu Blick. So etwas habe sie noch nicht gesehen. «Es sind nicht nur Polizisten, sondern offenbar auch eine Spezialeinheit mit schweren Gewehren vor Ort.»

Laut der Leserin geht es um einen Einsatz an der Schule Dielsdorf. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von Blick. Mehr könne man aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Kurz darauf teilt die Polizei mit: «Fehlalarm!» Zunächst war die Behörde informiert worden, dass es zu einer Amokdrohung gekommen sei. «Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Lehrer und Schüler», betont die Polizei gegenüber Blick.

Mehr Drohungen wegen Tiktok-Trend?

In letzter Zeit häufen sich solche Vorfälle. Aber warum? Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau sagte Anfang November nach einer Drohung in Suhr dazu: «Von einem kürzlichen Vorfall wissen wir, dass sich eine als Urheberin ermittelte Schülerin offensichtlich durch ein Video auf Tiktok ermuntert sah, eine solche Drohung abzusetzen. Zum Spass, wie sie sagte, und ohne sich der Konsequenzen bewusst gewesen zu sein.»