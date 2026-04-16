DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Auffahrunfall in Illnau ZH: Militärfahrzeug fährt in Auto
Auffahrunfall in Illnau ZH
Militärfahrzeug prallt in Auto
Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Militärfahrzeug und einem Auto ist am Donnerstagmorgen in Illnau der Autofahrer mittelschwer verletzt worden.
Publiziert: 12:59 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen