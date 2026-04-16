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Auffahrunfall in Illnau ZH
Militärfahrzeug prallt in Auto

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Militärfahrzeug und einem Auto ist am Donnerstagmorgen in Illnau der Autofahrer mittelschwer verletzt worden.
Publiziert: 12:59 Uhr
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