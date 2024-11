Bei einem Selbstunfall kam ein 17-jähriger Töfffahrer in Esslingen ZH von der Strasse ab und wurde dabei von seiner Maschine geschleudert. Er verletzte sich schwer.

Töfffahrer (17) verletzt sich in Esslingen ZH schwer

1/4 Der Töfffahrer kam von der Strasse ab. Foto: BRK News

Auf einen Blick 17-jähriger Töffahrer schwer verletzt nach Unfall in Esslingen ZH

Motorrad blieb in einem Zaun hängen, Fahrer auf Forchstrasse geschleudert

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 17-jähriger Töffahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag in Esslingen ZH nach einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich auf der Grüningerstrasse kurz vor Mitternacht, als der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, wie die Kantonspolizei Zürich miteilte.

In der Folge sei er von der Fahrbahn abgekommen und ins Wiesland gefahren. Das Motorrad blieb in einem Zaun hängen, während der Fahrer auf die Forchstrasse geschleudert wurde, wie die Polizei weiter schrieb. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sei der Verletzte ins Spital gebracht worden.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht den genauen Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft. Die Grüningerstrasse und ein Abschnitt der Forchstrasse blieben bis rund 2.30 Uhr gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.