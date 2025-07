Polizei verhaftet mutmassliche Bankomatbetrüger in Zürich

Bei der Betrugsmasche der mutmasslichen Täter handle es sich um «Skimming». Foto: Sven Thomann

Die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 39 und 46 Jahren wurden am Dienstag auf frischer Tat ertappt, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Gemäss den Ermittlungen sind sie für über ein Dutzend weitere Manipulationen an Bankomaten verantwortlich.

Bei der Betrugsmasche handle es sich um «Skimming». Die Täter verändern die Bankomaten so, dass sie die Daten auf den Magnetstreifen der Karten auslesen und kopieren. Zudem versuchen sie, mittels einer Kamera oder einer Tastaturattrappe an den PIN-Code zu gelangen. Mehr zu dem Thema erfährst du hier.