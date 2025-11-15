Schwerer Unfall in Andelfingen ZH fordert sechs Verletzte

Am Samstag ist es auf der Weinlandstrasse in Andelfingen ZH zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt. Ein Kind traf es besonders schwer.

1/4 Die Strasse wurde im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Foto: BRK News

Georg Nopper Redaktor News

Ein Mann (52) ist am Samstag am frühen Nachmittag auf der Weinlandstrasse in Andelfingen ZH allein von Winterthur herkommend in Richtung Schaffhausen gefahren. Dabei wollte er nach links abbiegen, als es mit einem von Schaffhausen herkommenden Auto mit vier Insassen zur Kollision kam.

Wie der Newsdienst BRK News berichtet, wurden nach Polizeiangaben drei Erwachsene und drei Kinder verletzt – eines davon schwer. Es wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Feuerwehr musste Benzin binden

Der Verletzungsgrad der fünf weiteren Insassen der beiden Fahrzeuge wird als mittelschwer bis leicht beschrieben. Sie wurden mit einem Ambulanzwagen sowie einem weiteren Helikopter ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Weinlandstrasse wurde im Bereich der Unfallstelle bis 16.30 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehr musste unter andrem ausgelaufenes Benzin binden. Ein privates Unternehmen wurde damit beauftragt, die Strasse zu reinigen.

Die genaue Unfallursache ist unklar. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt.