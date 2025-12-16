Am Dienstagvormittag wurde ein Bauarbeiter in Zumikon bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Er stürzte aus grosser Höhe in einen Liftschacht. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Spital gebracht.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk





In Zumikon ZH verletzte sich ein Bauarbeiter am Dienstagvormittag während Bodenarbeiten auf einer Baustelle schwer. Kurz nach 8.15 stürzte der Mann (50) von der obersten Etage des mehrgeschossigen Gebäudes in einen Liftschacht, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Dienstag schreibt.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zum Absturz durch eine Bodenöffnung. Der Mann stürzte mehr als 20 Meter in die Tiefe und kam auf dem Boden des Liftschachts auf. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Spital transportiert.

Hergang des Arbeitsunfalls wird untersucht

Der genaue Hergang des Arbeitsunfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ermittelt. Für die Spurensicherung und Dokumentation der Unfallstelle standen Spezialisten der Kantonspolizei und des Forensischen Instituts Zürich FOR im Einsatz.

Darüber hinaus standen zusammen mit der Kantonspolizei Zürich der Rettungsdienst und ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich, ein SUVA-Spezialist für Arbeitssicherheit auf Baustellen, die Feuerwehren Zumikon und Zollikon sowie die Kommunalpolizei Zollikon im Einsatz.