Die Unfallursache ist bisher unklar.
Darum gehts
- 22-jähriger Mann stürzt bei Bauarbeiten vom Dach und verletzt sich schwer
- Genaue Unfallursache wird von Kantonspolizei Zürich und Staatsanwaltschaft untersucht
- Rettungseinsatz mit Polizei, Rettungswagen und Notarzt aus Spital Lachen
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Kurz vor 15 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit Bauarbeiten auf einem Dach beschäftigt. Aus bislang nicht restlos abgeklärten Gründen stürzte er dabei rund acht Meter in die Tiefe und zu zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.
Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.
Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Gemeindepolizei Richterswil und ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Lachen im Einsatz.