Beim Sturz von einem Dach hat sich am Donnerstagnachmittag in Richterswil ein Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen.

Mann (22) stürzt acht Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Die Unfallursache ist bisher unklar. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Darum gehts 22-jähriger Mann stürzt bei Bauarbeiten vom Dach und verletzt sich schwer

Genaue Unfallursache wird von Kantonspolizei Zürich und Staatsanwaltschaft untersucht

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz vor 15 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit Bauarbeiten auf einem Dach beschäftigt. Aus bislang nicht restlos abgeklärten Gründen stürzte er dabei rund acht Meter in die Tiefe und zu zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Gemeindepolizei Richterswil und ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Lachen im Einsatz.