Zürcher Unternehmen erholen sich vom US-Zollschock

Der Kanton Zürich hat seit der Einführung der US-Zölle Anfang August 124 Gesuche für Kurzarbeitsentschädigungen bewilligt. 33 der hilfesuchenden Unternehmen nannten die Zölle als Hauptgrund. Die Lage habe sich aber etwas stabilisiert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die besonders betroffenen Branchen sind weiterhin der Maschinenbau, die Metallbranche und der Grosshandel, wie der Kanton am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der US-Zoll-bedingten Kurzarbeitsgesuche jedoch leicht zurückgegangen.

Im August hatten die Unternehmen wegen der US-Zölle auf Güterexporte noch deutlich schlechtere Geschäftserwartungen angegeben. Im September nun habe sich eine gewisse Stabilisierung abgezeichnet.

Auch im Finanzsektor, der zuletzt pessimistischer gestimmt war, hellten sich die Erwartungen wieder auf. Die Zürcher Arbeitslosenquote blieb im September stabil bei 2,6 Prozent und damit tiefer als im landesweiten Schnitt. Dieser liegt bei 2,8 Prozent.