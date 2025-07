In der Nacht auf Sonntag wurden viele Menschen in Seebach von der Alertswiss-App aus dem Schlaf gerissen. Wegen eines Grossbrandes hatte sich starker Rauch entwickelt. Eine Person wurde ins Spital gebracht.

Grossbrand an der Friesstrasse in Zürich-Seebach

Grossbrand an der Friesstrasse in Zürich-Seebach

1/4 Die Löscharbeiten an der Friesstrasse gestalten sich schwierig. Foto: Schutz & Rettung Zürich

Darum gehts Brand an der Friesstrasse, Anwohner über Alertswiss-App gewarnt

Menschen sollen drinnen bleiben und die Fenster schliessen

Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

An der Friesstrasse im Zürcher Kreis 11 ist am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ein Brand in einem Gebäude ausgebrochen. Anwohner wurden über die Alertswiss-App vor starker Rauchentwicklung gewarnt. Sie sollten drinnen bleiben und die Fenster geschlossen halten. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, wie Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage von Blick mitteilte. Die hospitalisierte Person habe sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen im Gebäude befunden, sagte Mediensprecher Severin Lutz weiter. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Stadtpolizei evakuierten sicherheitshalber die angrenzenden Gebäude.

Schwierige Löscharbeiten

Wie der Mediensprecher weiter erklärt, wurden am frühen Sonntagmorgen einzelne Teile des Gebäudes abgetragen, um den Zugang zu den Brandnestern zu erleichtern. Nachdem die entsprechenden Öffnungen in Dach und Wänden vorhanden waren, startete die Feuerwehr zusätzlich auch mit der Brandbekämpfung von innen.

So konnten die Flammen schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. Diese Arbeiten gestalteten sich kräftezehrend und personalintensiv. Zurzeit verschafft sich die Feuerwehr noch mithilfe eines Krans mit Greifer Zugang zu den Brandnestern, die weiter im Innern des Gebäudes motten. Sobald diese gelöscht sind, bringen die Einsatzkräfte den Schutt aus dem Gebäude und entsorgen diesen in einer speziell dafür bestellten Mulde. Diese Arbeiten werden noch einige Stunden andauern, wie Schutz und Rettung Zürich mitteilt.

Schwarze Rauchwolken über Seebach

Bilder einer Blick-Leserreporterin zeigen eine riesige Rauchwolke über dem Quartier. Laut der Karte der Alertswiss-App ist das Gebäude an der Friesstrasse 34 betroffen. Im besagten Gebäude befindet sich ein Fitnessstudio von Puregym, eine Filiale von Otto's Schnäppchenmarkt sowie der Lebensmittelhändler Discount-Markt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich abgeklärt.