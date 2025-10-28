Brand in «Toblerone Haus» in Fehraltorf ZH

Am frühen Dienstagmorgen brannte es im Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Fehraltorf ZH. Nachbarn mussten ihre Häuser verlassen.

1/2 Ein Bild eines Anwohners zeigt den Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses. Foto: Leserreporter

Darum gehts Brand in Mehrfamilienhaus in Fehraltorf ZH. Feuerwehr alarmiert und Anwohner evakuiert

Betroffenes Gebäude ist eines der «Toblerone Häuser» an der Obermülistrasse

Feuer war um 4:30 Uhr bereits gelöscht, nur 30 Minuten nach Meldung

Gabriel Knupfer Redaktor News

In Fehraltorf ZH brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar informierte Blick am frühen Dienstagmorgen um 4 Uhr über den Vorfall. «Der Dachstuhl brennt lichterloh», so der Leserreporter.

Die Feuerwehr sei alarmiert, so der Anwohner weiter. Der Rauch ziehe trotz geschlossenem Fenster massiv auch bei den Nachbarn rein.

Anwohner evakuiert

Kurz darauf meldet sich der Leserreporter erneut: «Wir sind von der Feuerwehr jetzt informiert worden und müssen nach draussen.»

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich laut dem Leserreporter um eines der «Toblerone Häuser» an der Obermülistrasse. Das Haus sei erst vor einem halben Jahr renoviert worden.

Der Feuerwehr gelang es offenbar, den Brand rasch einzudämmen. Um 4:30 war bereits kein Feuer mehr zu sehen, wie die Bilder des Anwohners zeigen. Allerdings war das Feuer noch nicht vollständig gelöscht.

«Alle Anwohner müssen zur Turnhalle und die Personalien erfassen, damit die Feuerwehr weiss, dass alle evakuiert sind», so der Leserreporter zum Blick. Laut Feuerwehr habe es keine Verletzten gegeben.